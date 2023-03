Powell hirmutas investoreid, Aasia importis USAst börsilanguse

See põhjustas USA aktsiaturu languse. S&P 500 indeks langes 1,5 protsenti, Dow Jonesi tööstuskeskmine 1,7 protsenti ja Nasdaq 1,3 protsenti.

Sarnaseid intressimäära järsuma ja kõrgemale tõstmisega hirmutusi on hakanud viimasel ajal ka Euroopa keskpanga intressimäära üle otsustajate suust rohkem tulema.

Siiski ei saa öelda, et negatiivsete intressimäärade ajastu on läbi. Kaugel Jaapanis on baasintressimäära jätkuvalt -0,1 protsenti ja seda pole üldse tõstetud. Jaapani aktsiaturg tõusis kolmapäeval 0,5 protsenti, samal ajal kui muu Aasia kardab USA intressitõusu ja lainetas kaasa USA aktsiaturul eelmisel päeval toimunuga.