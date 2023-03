5 põhitõde, mida tasub teada pensioniks kogumisest

Esimene samm võib olla kõige raskem, kuid suureks abiks saavad olla hea ettevalmistus ja mõned lihtsad põhitõed, kirjutab Swedbanki säästmise ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik.

1. Pension pole ainult pensionäridele

Enam pole põhjust arvata, et pensionist peaksid huvituma ainult need, kellel pensioniiga kohe käes. Ühiskonnas räägime küll pensionisüsteemist, kuid tegelikult on teemaks ju meie igaühe hakkamasaamine tulevikus.

Kasulik on ka proovida oma tulevikku kujutleda. Mida me üldse mõtleme pensionile jäämise all? Kas see on koju jäämine ja mitte midagi tegemine või soov küll töötada, aga vähemal määral ja nii, et tegeleda saaks ainult oma n-ö lemmikprojektidega?

Seejärel on oluline mõelda, millised on meie sissetulekud siis, kui me enam sama palju töötada ei soovi või ei jaksa. Kui palju oleks meil raha vaja? Selleks tulevikuks valmistumise üks rusikareegel on: mida varem kogumist alustada, seda parem.

Kui sa pole veel alustanud, alusta kohe, ära lükka tegutsemist edasi «mugavamale» ajale. Parim aeg on ikka praegu ja mida nooremalt alustada, seda parema tulemuse saavutada, sest pikem kogumis – või investeerimisperiood on tähendanud ajalooliselt ka suuremat võitu.

2. Sa hoolitsed oma tuleviku-mina eest