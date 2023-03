Charlie Mungeri rikkaks saamise saladused: ela lihtsat elu ja väldi keerukust

Lihtne elu ja kulude kontroll ei tähenda, et peaksite oma elukvaliteedis järeleandmisi tegema. Munger naudib mugavat elustiili, kuid väldib pillavaid kulutusi ja ebavajalikke kulusid.

Mungeri arvates on kriitilise tähtsusega oma esimese 100 000 dollari kokkuajamine. Selle nimel tuleb millestki loobuda.

Keskendu olulistele asjadele

Mungeri arvates tuleb keskenduda tõeliselt olulistele asjadele ja vältida materiaalseid ahvatlusi. Lihtsalt elades ja targalt investeerides saab luua varanduse ja jõuda aja jooksul rahalise iseseisvuseni.

Guru soovitab vältida keerulist ja keskenduda lihtsatele asjadele. See ei tähenda, et ei peaks kõvasti töötama või väljakutseid otsima, kuid keskenduda tuleks kõige tõenäolisemalt õnnestuvatele võimalustele. Munger ja Buffett suutsid läbikukkunud ettevõtteid päästa, ostes neid odavalt ja seejärel neid jalule aidates.

Munger soovitab järjestada võimalusi õnnestumise tõenäosuse alusel. Ta soovitab vältida kompleksseid ehk keerulisi investeeringuid ja ärisid. Kõige lihtsamad võimalused on tavaliselt parimad. Kui vältida kompleksseid investeeringuid, saab vähendada kallite vigade tegemise riski.

Sama mõtte võtab kokku ka Buffetti tsitaat: «Ma püüan investeerida nii lihtsatesse äridesse, et ka idioot saab nende ettevõtete juhtimisega hakkama. Varem või hiljem satub ettevõtte juhiks mõni selline.»

Tähtis on elukestev õpe

Munger peab vajalikuks olla alandlik ja tegelda elukestva õppega. Mungeri arvates on see üks tema edu saladusi. Ei tasu oma võimeid ülehinnata.

Elukestev õpe on tähtis seetõttu, et see aitab toime tulla uute väljakutsetega. Ta soovitab palju lugeda ning olla kursis toimuva ja oma tegevusala trendidega. Edu tagab kohanemine, mis suurendab võimalusi ja pikaajaliste eesmärkide täitmist.

Munger soovitab kasutada ära iga olulise võimaluse. Neid juhtub harva, aga kui see tekib, tuleb olla otsustav. Guru leiab ka, et õnn mängib tema elus olulist rolli, kuid see ei asenda rasket tööd, distsipliini ja riskivalmidust. Tasub olla distsiplineeritud, fokuseeritud ja proaktiivne.