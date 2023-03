Läheb Manufaktuuri 7 projekti ehituseks

Ehituslepingu maht on ligikaudu 18,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. 154 korteri ja 450 m² äripinnaga projekti ehituse ja müügiga alustati juba 2022. aasta kolmandas kvartalis ning Manufaktuuri 7 arendus valmib 2024. aasta lõpus.

Tegemist on tervikliku ajaloolise elu- ja ärikvartali arenduse teise etapiga. Projekti esimene etapp, Sitsi Õunaaed (269 korterit), valmis 2019. aastal. Manufaktuuri kvartalisse, mida Hepsor arendab koos pikaajalise partneri Tolaram Grupiga, ehitatakse kokku umbes 500 korterit ning 5 600 m² äripinda.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul muudab Manufaktuuri 7 projekti eriliseks pika ja väärika ajalooga tööstusalale kerkiv terviklik elu- ja ärikeskkond ning lähedal asuvad rohealad ja vaba aja veetmise võimalused. «Hoiame kõikide oma projektide loomisel olulisel kohal jätkusuutlikkust ja keskkonnateadlikkust ning Manufaktuuri 7 ei ole siinkohal erand. A-energiaklass, hoone katusel asuvad päikesepaneelid, elektriautodele mõeldud laadimiskohad, hoonete esimesel korrusel asuvad hobi- ja hoiuruumid ning looduses viibimist ja autota liiklemist soodustav logistiliselt hea asukoht, on vaid mõned näited rohelise mõtteviisiga keskkonnast, mida uue kodu omanikule soovime pakkuda. Seda, et koduostjad neid väärtusi oluliseks peavad, näitab ka korterite võlaõiguslepingute ja broneeringute arv, mida tänaseks on juba ligikaudu 20 protsenti projekti kogumahust,» ütles Laks.