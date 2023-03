Investorid: aktsiaturu veavad tõusule panganduse ja energiasektori aktsiad

«Viimane keeruline aasta ei ole Swedbanki privaatpanganduse klientidelt investeerimise isu kindlasti ära võtnud. Pigem vastupidi, 83 protsendil vastanutest on huvi investeerimise vastu vähemasti säilinud või suurenenud. Seda kinnitab ka fakt, et privaatpanganduse kliendid lisasid viimase aasta jooksul oma portfelli iga kuu vahendeid juurde, ja vaid ühes kuus müüsid kliendid väärtpabereid rohkem, kui ostsid,» märkis Suimets.

Roheliste ja kaitsetööstuse aktsiate tõusulaine

Eelistatuim varaklass on Swedbanki privaatpanganduse klientidel jätkuvalt aktsiad – alustavate investorite puhul pigem kodumaised ning kogenumate valikus on juba rohkem välisaktsiaid, fonde ja ka võlakirju.

Börsidele investeerimise kõrval on Swedbanki privaatpanganduse kliendid viimasel aastal kasvatanud oluliselt ka tähtajaliste hoiuste osakaalu. «Kiiresti kasvavate intressimäärade ajal on kliendid oluliselt suurendanud tähtajaliste hoiuste mahtu ning selle osakaal koguhoiustest on kasvanud aastaga kolm korda suuremaks,» ütles Suimets. Tema sõnul on viimasel ajal oluline argument ka investeerimiskulude kokkuhoid ja seepärast on järjest populaarsemad Swedbanki turule toodud Roburi fondid.