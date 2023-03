Swedbanki privaatpanganduse klientide hinnangul veavad aktsiaturud tõusule panganduse ja energiasektori aktsiad

Swedbanki privaatpanganduse juhi Andres Suimetsa sõnul on aktsiaturgude taastumise ja uuele tõusule asumise usku eeskätt kogenud investorid, kellest 56 protsenti näeb järgmise aasta jooksul tõusupotentsiaali ja vaid viiendik hindab, et turud võivad veel langust jätkata. «Suurimate riskidena nähakse geopoliitilise olukorra eskaleerumist, inflatsiooni ning intressimäärade tõusuga keskpankade poolt üle pingutamist,» kirjeldas Suimets uuringu tulemusi.

«Investeerimise isu ei ole viimane keeruline aasta aga Swedbanki privaatpanganduse klientidelt kindlasti ära võtnud. Pigem vastupidi, 83 protsendi vastanute huvi investeerimise vastu on vähemasti säilinud või suurenenud. Seda kinnitab ka fakt, et privaatpanganduse kliendid lisasid viimase aasta jooksul oma portfellidesse vahendeid igakuiselt juurde ja vaid ühes kuus müüsid kliendid väärtpabereid rohkem kui ostsid,» märkis Suimets.

Eelistatuim varaklass on Swedbanki privaatpanganduse klientide hulgas jätkuvalt aktsiad - alustavate investorite puhul pigem kodumaised ning kogenumate investorite valikus on juba rohkem välisaktsiaid, fonde ja ka võlakirju.

Börsidele investeerimise kõrval on Swedbanki privaatpanganduse kliendid viimasel aastal kasvatanud oluliselt ka tähtajaliste hoiuste osakaalu. «Tulenevalt kiiresti kasvavatest intressimääradest on kliendid oluliselt suurendanud tähtajaliste hoiuste mahtu ning selle osakaal koguhoiustest on kasvanud aastaga kolm korda suuremaks. Samuti on Swedbanki poolt turule toodud Roburi fondid muutunud aina populaarsemaks seoses sooviga hoida kokku investeerimisega seotud kuludelt,» ütles Swedbanki privaatpanganduse juht.