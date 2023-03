Hagen Bikes müüs 15 kastiratast

«Veebruari tulemused olid ootuspärased ning kooskõlas meie plaaniga saavutada aasta lõikes 100% kasvu müügitulus. Uute tellimuste arv on kasvanud jõudsalt ning tootmine on täis müüdud pea kaheks kuuks. Otsime lahendusi mahtude tõstmiseks, kuid hoiame praeguses majanduse olukorras konservatiivset joont ning väldime võimalikult palju püsikulude tõstmist,» kommenteeris börsiteates Hagen Bikes AS asutaja Kaspar Peek. «Positiivsena näeme ka kohaliku turu suurt huvi seoses kastirataste ostutoetuse avalikustamisega ning lisaks ekspordi suurendamisele ootame ka tellimuste jätkuvat kasvu koduturult.»