Modera plaanib kasvu jätkumist ning jõuda kasumisse

Modera on jätkuvalt suutnud kasvatada müüki varem planeeritud kasvu mahus, mis ületab 50 protsenti aastas. Jooskva aasta müügiplaanidest on rohkem kui 2/3 kaetud allkirjastatud lepingutega ning müügiläbirääkimistes on läbi aegade kõige suuremad lepingute mahud, märkis Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.