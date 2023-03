SUUR KUKKUMINE ⟩ USA pangaaktsiad tulipunased. Kas uus krahh?

Marketwatchi pealkiri oli, et millised järgmised kümme krüptopanka on ohus. Kuigi see võib olla krüptopanganduse Lehman Brothersi moment, tasub märkida, et tegu on väga väikeste ja süsteemselt tähtsusetute pankadega. Pangandusgigante see otseselt ei puuduta, kuid see ei säästnud ka nende aktsiaid langusest.