Kas väikepankade hädad on suurema probleemi algus?

Ootamatu Silvergate Capitali likvideerimine ja SVB Financial Groupi karm rahakaasamine saatis USA pangaaktsiad kukkuma ja pani küsima, et kas see on suurema probleemi algfaas?

Kunagisel hoos olnud California pangal tuli tegeleda ootamatu hoiustajate raha väljavõtupaanikaga. Bloomberg kirjutab, et Silicon Valley Bank on vaid jäämäe tipp.

Lisaks pankade sidumisel sõnaga krüpto, mis on muutunud toksiliseks, on tõusvad intressimäärad toonud päevavalgele laiema probleemi. Pangad on hoiustajate raha edasi paigutanud madala tootlusega võlakirjadesse, mida on võimatu kahjumita müüa. Kui liiga palju hoiustajaid tahavad korraga raha mujale viia, käivitub isetäituv tsükkel, mis näitab kui haprad on pangad.

«Kogu investeerimismaailmas küsivad inimesed, et kes on järgmine,» rääkis Exante Data & Market Readeri asutaja Jens Nordvig Bloombergile. «Kliendid saadavad mulle selle kohta palju küsimusi.»

Kuigi SVBd tabas massiline hoiustajate raha väljavõtt soovitas pangajuht neljapäeval, et kliendid rahuneks maha.

Tegemist ei pruugi olla paljudele pankadele kohese eksistentsiaalse riskiga, kuid see võib siiski haiget teha. Et vältida hoiustajate paanikat, on pangad sunnitud tõstma klientidele makstavaid hoiuseintressimäärasid oodatust rohkem, et hoiuseid siduda. See aga sööb ära pankade laenudest saadava intressitulu, mis vähendab kasumit. See pole investoritele meelepärane areng.