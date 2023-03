J.Molner jäi mullu 620 000 euroga kahjumisse

The J.Molner Company OÜ asutati 2020. aastal Tallinnas. Ettevõtte tegevused on jaotatud kahte peamisse suunda: analüütilise keemia ja meetodite väljatöötamine kolmandatele osapooltele ning oma geneeriliste ravimite sarja arendamine, teatas J.Molner börsile.

Samuti jätkas ettevõte aktiivselt oma geneeriliste ravimite sarja arendamist. See hõlmas ühe ravimi väljatöötamist USA turule ja ühe ravimi väljatöötamist Kanada turule. 2022. aasta juulis omandas ettevõte kolme USA-s registreeritud ravimi müügiload. Selle tulemusel on J.Molner pühendanud aega ja laboriressurssi nende toodete turule tagasitoomiseks, mille eelduseks on tehnoloogia ülekanne uude tootmiskohta ning regulaatori heakskiit. Esimese toote tootmiskoha muudatuse heakskiitmist oodatakse 2023. aasta kolmandas kvartalis.