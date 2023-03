Ka Euroopa pangaaktsiad sattusid löögi alla

Kuna pankade portfellides on valitsuse võlakirju, siis investorid kardavad nendest saadavaid võimalike kahjumeid.

Pangad on bilansis maskeerinud riske, vähendades mõjusid kapitalile, klassifitseerides suure osa võlakirju «varad müügiks» alla, kus ei pea investeeringud turuhinda ümber hindama, kirjutab Reuters. Seega võib isegi sama panga eri portfellides olla sama soetushinnaga samad võlakirjad, kus üks läheb panga kahjumiarvestusse, teisega poleks nagu midagi juhtunud.

Euroopa Keskpanga panganduse järelevalvaja Andrea Enria hoiatas juba novembris, et selline raamatupidamine annab võltskindluse šoki ja volatiilsuse ajal, kuna investeeringuid ei hinnata ümber tegelike hindade alusel ning et need ei mõjutaks pankade tulemusi ja kapitalinõudeid.