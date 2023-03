USA regulaatorid võtsid Silicon Valley Banki enda kontrolli alla

SVB 17 filiaali taasavatakse esmaspäeval FDICi loodud uue üksuse Deposit Insurance National Bank of Santa Clara (DINB) kontrolli all, mis annab klientidele juurdepääsu föderaalselt kindlustatud rahalistele vahenditele.

Tegemist on USA ajaloo suuruselt teise pangakrahhiga pärast 2008. aasta Washington Mutuali kokkuvarisemist. SVP on ühtlasi esimene föderaalselt kindlustatud asutus, mis on alates 2020. aastast pankrotistunud, teatas FDIC.