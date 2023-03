Coop Pank teenis veebruaris 2,9 miljonit eurot puhaskasumit

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul näeb pank, et hindade ja euribori kasv on vähendanud tarbijate ja ettevõtete vaba raha ning konkurents hoiustele on jõudsalt kasvanud. Ka nõudlus uute laenude järele on tema hinnangul tänases majanduskeskkonnas selgelt langenud. Coop Panga laenuportfelli kvaliteet püsib aga hea ja veebruarikuu laenuportfelli provisjonid olid oluliselt alla pikaajalise keskmise taseme.