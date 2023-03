Iute kitsendas käimasoleva võlakirjaemissiooni pakkumise vahemikku

Kui algselt teatas ettevõte, et võlakirja müügihind jääb vahemikku 96,5 kuni 99,5 protsenti nimiväärtusest, siis täpsustatud pakkumuse kohaselt jääb see vahemikku 96,5 kuni 97,5 protsenti nimiväärtusest. Võlakirja lõplik hind selgub pakkumise lõpus ehk kolme nädala pärast, teatas ettevõte.

Iute Groupi juhi Tarmo Silla sõnul ajendas pakkumist täpsustama emissiooni märkimise käigus saadud tagasiside. «Roadshow kutseliste investoritega käib. Olen kohtunud uute ja olemasolevate professionaalsete investoritega Pariisis, Zürichis, Dubais, Sofias ja mujal, kes on andnud väärtuslikku tagasisidet ootuste kohta. Arvestades üleüldist intressimäärade tõusu, soovivad kutselised investorid selget signaali selle kohta, et nende tootlus kuni aastani 2026 raha paigutades on üle 12 protsendi aastas. Iute kohtleb jae- ja kutselisi investoreid võrdselt ja läbipaistvalt. Järelikult, lubades kutselistele aastatootlust üle 12 protsendi, lubame seda ka jaeinvestoritele,» selgitas Sild.