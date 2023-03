USA pankade häving tõi Aasia aktsiaturgudele korraga tõusu ja languse

Kuigi USAs on kõik hoiused tagatud vaid kuni 250 000 dollarini, otsustas USA valitsus, et nende kahe panga puhul makstakse hoiustajatele välja piiramatud summad. Sellest tekib moraalne probleem, kuna nüüd võivad hoiustajad leida, et ükskõik kui halvas seisus on mingi pank, tuleb jahtida kõrgeimat hoiuseintressi, sest USA valitsus on valmis nad olenemata hoiuste summast välja päästma.