Euroopa börsidel käib aadrilaskmine, pangaaktsiad käivad hoogsalt alla

Kui reedel olid Skandinaavia pankade aktsiad suhteliselt rahulikud, siis täna sajavad ka need. Swedbanki aktsia kukkus 5,8 protsenti, Handelsbanken 4 protsenti, Nordea 3,8 protsenti ja SEB 3,7 protsenti.

Kui USA suurpankade nagu Bank of America ja JPMorgani aktsiad tõusid esialgu Silicon Valley Banki hoiustajate piiramatu päästmise peale, siis need aktsiate tõusud on juba käest antud.