Võlakirjaemissioonide abil saab Bigbank kodulaenuportfelli kasvatada 650 miljoni euro võrra

«Täiendava kapitali kaasamise programmi edu lubab meil nüüd julgelt ellu viia Bigbanki strateegias ette nähtud edasise kiire kasvamise kodulaenude ja ärilaenude valdkonnas kõigis Balti riikides,» märkis Kiltsmann. Ta selgitas, et võlakirjaprogrammidega kogutud raha on pangale vajalik eelkõige kapitalinõude täitmiseks uute laenude väljastamisel.