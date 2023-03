Swedbanki uuring: Eesti elanike finantstervise seis on pingeline

Samas on Eesti elanike finantsteadmised paremad kui nende finantsvõimekus. Vanusegruppide võrdluses on teadmised parimad 30–39-aastaste seas ja kõige kehvemad 18–29-aastaste seas. „Uuringust ilmneb ka sissetulekute seos finantsteadlikkusega: mida suurem on sissetulek, seda paremad on finantsteadmised. Siit saab järeldada, et paremad finantsteadmised aitavad kaasa ka suurema sissetuleku teenimisele,” sõnas Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.

Balti riikides on elanike finantstervise tase üsna sarnane. Kõige tugevam on see Leedus (finantstervise indeks 51), samaväärne Eestis (50) ning veidi madalam Lätis (44). Võrreldes Balti riikidega on Rootsis elanike finantstervise indeks tunduvalt kõrgem (72). Edaspidi avaldab Swedbank nelja riigi finantstervise indeksi korra aastas.

«Finantstervise indeksi abil on meil nüüdsest võimalik regulaarselt kraadida Eesti elanike finantstervist ja hinnata ka tehtud edusamme,» sõnas Voomets. «Eesmärk on suurendada teadlikkust rahaasjadest ja aidata kaasa sellele, et tulevased põlvkonnad oleksid rahatargemad ja enesekindlamad oma unistuste teoks tegemisel.»

Indeksi arvutamise meetodist:

Swedbanki finantstervise indeks on koostatud ÜRO finantstervise definitsiooni põhjal ning see mõõdab kahte aspekti: finantsteadmisi ja finantsvõimekust. Finantsteadmiste mõõtmine põhineb viiel ülemaailmselt standardiseeritud finantskirjaoskuse küsimusel, mille on välja töötanud maailma juhtiv finantskirjaoskuse uuringute ja poliitika keskus Global Financial Literacy Excellence Center. Finantsvõimekuse küsimused põhinevad Swedbanki ulatuslikel tarbijauuringutel ning on inspireeritud The Financial Health Networki ja USA tarbijakaitseameti uuringutest.