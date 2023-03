Aasia börsid kukkusid, Euroopas on näha rohelist värvi

Jätkuvalt on investoritel läbi närida USA pankade hävimise teema. Eile müüdi hoogsalt pangaaktsiaid. Ka suurpankade aktsiad kukkusid 6-7 protsenti, väikesemate pankade osas käib jutt kümnetes protsentides kukkumisest.

Investorid olid nii hirmul, et tormati nn. riskivaba vara ostma - milleks on Ühendriikide valitsuse lühiajalised võlakirjad. Riskide vältimine läks nii hoogu, et USA valitsuse 2-aastase võlakirja hind tõusis järsult ja tootlus kukkus päevaga 5,0585 protsendilt 4,109 protsendini.