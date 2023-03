Investor: stress on nagu aastal 1987

«Vaid 24 tundi pärast USA keskpanga juhi viidet, et intressitõus võib tulla 0,5 protsendipunkti ja sellele järgnenud finantsstress näitavad, kui ekstreemselt ebakindlates oludes me toimetame,» ütles Evercore ISI vanemtegevdirektor Julian Emanuel CNBC-le.

Ta märkis klientidele saadetud investeerimiskirjas, et pärast Silicon Valley Banki hävingut on USA valitsuse 2-aastaste võlakirjade tootlust täiesti kohane võrrelda 1987. aastaga. Kolme päevaga sadas USA valitsuse 2-aastase võlakirja tootlus 5,08 protsendilt 3,99 protsendile.

«Selline kukkumine on võrreldav ainult 1987. aastaga, kui Greenspan tutvustas vaadet, et pakutakse piiramatut likviidsust ja kärbiti intressimäära 0,75 protsendipunkti võrra,» märkis ta.

Ta märkis, et kui USA keskpank jätkab intressimäärade tõstmist, on hunnik probleeme alles ootel. «Praegu on näha alles rahapoliitika karmistamise esimesi tabamusi,» rääkis ta. «Majanduslangus on alles teel.»