ÜLLATUS ⟩ Infortar plaanib börsile jõuda

Infortar on kasvanud niivõrd suureks, et järgmine loogiline samm on olla börsil ja avalik. Investorbaasi laiendamine ja börsiga liitumine annab meile võimaluse veel kiiremini rahvusvaheliselt kasvada, varade väärtust kasvatada ja täiendavaid rahastamisvõimalusi leida,“ märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

«Meie investeeringute portfell on mitmekesine ja piiriülene, lõviosa kontserni tuludest tuleb välisturgudelt. Infortari osalusega energeetika, laevanduse ja kinnisvara ettevõtted on end kriisides tõestanud ja omavad suurt kasvupotentsiaali - kavatseme investeerimist energeetika ja kinnisvara projektidesse jätkata, Tallinkil on omad otsustusprotsessid ja sellest lähtuvalt ka meist sõltumatu investeerimisplaan,» lausus Hanschmidt.

«Siht börsile jõudmiseks on võetud, nõustajad valitud ja esmased ettevalmistused tehtud, kuid täpsem ajaraam sõltub ka meie ümber toimuvast - maa kumeruse taha ju keegi näe. Oleme ise investorid ja soovime investorile pakkuda unikaalset väärtusaktsiat, see on dividendikindlust, reaalset edu ja vara, seejuures mitte ainult tulevikus vaid ka tänases vaates,» sõnas Hanschmidt.

Infortar on Eesti suurim investeerimisettevõte, mille bilansimaht ulatub 1,1 miljardi ja omakapital 569 miljoni euroni. Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Kokku kuulub Infortari kontserni 48 tütarettevõtet. Infortar omab 40 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset kinnisvaraportfell.

AS Eesti Gaas on Soome-Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma. Ettevõte pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning arendab taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmist. Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti.