Rio Tinto avas hiiglasliku vasemaagikaevanduse

Maailma suuruselt teine kaevandusfirma kulutas seitse miljardit dollarit, et allmaakaevandus saaks tööle hakata.

«Kui aus olla, siis ega see ettevõtmine polnud kerge,» ütles kompanii juht Jakob Stausholm vaidlustest Mongoolia poliitikutega, kes püüdsid Rio Tintolt paremaid tingimusi välja pressida. Ta märkis, et Mongoolia pidas väga oskuslikult läbirääkimisi.

See on üks väheseid suuri uusi vasemaagikaevandusi. Vase nõudlus kasvab rohepöörde tõttu. Rio hinnangul on tegemist maailmas suuruselt neljanda vasekaevandusega. Sealt tuleb pool miljonit tonni vaske aastas, millest jätkub umbes kuue miljoni elektriauto tootmiseks või 60 suure tuuliku rajamiseks.