Swedbank tõstis Tallinki aktsia hinnasihti

Tallinki muud tulud kasvasid mullusega võrreldes 88 protsendi võrra 51 miljoni euroni, samas kui segmendi tulem kasvas rohkem kui kaks korda 14,6 miljoni euroni, näidates tugevat 27,8-protsendilist marginaali. «Kuigi kontserni muude tulude ja kasumi hulgas on ka Burger Kingi restoranide, hotellide ja veebipoodide tulemused, usume, et suurema osa segmendi kasumist moodustas laevade prahtimisest tulenev kasum. Kuigi prahtimislepingute tingimused on konfidentsiaalsed, võib oletada, et neljandas kvartalis teenitud 31,6 miljoni euro suuruse prahtimistulu juures oli kasumlikkus märkimisväärne,» selgitas analüütik.