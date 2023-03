Tammemäe: Infortar oleks kohalikele investoritele huvitav pakkumine

Huvitav oleks see esiteks sellepärast, et Infortari portfellis on riskid jagatud kolme tugeva valdkonna – energeetika, laevanduse ja kinnisvara – vahel. Kui üks valdkond peaks kiduma, siis teine samal ajal tõenäoliselt pungub ja kolmas ehk õitseb.

Energeetikavaldkond on kuum ning selles vallas tegutsevaid ettevõtteid jälgivad investorid huviga. Küsimus Infortarile on, et milline saab olema investeeringute tasakaal taastuv- ja traditsioonilise energeetika valdkonna vahel.

Ärikinnisvara valdkond on hea hinnakaitse inflatsioonilise keskkonna vastu ning suunatud väärtuse kasvule tulevikus.

Kui vaadata Tallinki viimase aasta tulemusi ja Infortari osaluse kasvu Tallinkis, näitab see usku turismi- ja laevanduse valdkonda, aga kas tegemist on siiski kasvuvaldkonnaga? Kokkuvõttes tundub Infortari puhul tegemist olevat võimaliku väärtusaktsiaga.

Teiseks, avalikul turul on puudu investeerimiskaubast ehk uutest väärtpaberite pakkumistest. Viimane suurem edukas IPO toimus 2021. aastal (Enefit Green) ning vahepeal on aktiivsed võlakirjade ja aktsiate avalikud pakkujad olnud pigem pangad ja väiksemad kasvuettevõtted. Investoritel on aga jätkuvalt huvi investeerida, eriti energeetikaga seotud edulugudesse.