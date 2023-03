Textmagic korrigeeris mullust kasumit miljonite võrra väiksemaks

2022. aasta alguses hindas juhtkond, et varasemalt platvormi suhtes rakendatud lineaarne amortisatsioonimeetod ja seitsmeaastane kasulik eluiga on liiga konservatiivne ja ei peegelda grupi finantsseisundit õiglaselt. Arvestades tekstisõnumite turu kasvuprognoose erinevates uuringutes ning Textmagic A2P SMS platvormi ajaloolist tegevusmahtude kasvu, töötati välja mittelineaarne mudel, mille puhul sõltub amortisatsioonimäär platvormi kasutusintensiivsusest.

Suurema kasutusintensiivsuse korral on suuremad nii müügitulu kui ka otsekulud ning mittelineaarse mudeli puhul oleks vastavalt suurem ka amortisatsioonikulu võrreldes väiksema kasutusintensiivsusega aruandeperioodidega. Suurem kulum vähendab ka vara bilansilist vara väärtust kiiremini, seega kasvuperioodidel kahaneks vara bilansiline väärtus ettevõtte selgitusel hinnanguliselt kiiremini kui selle õiglane väärtus. Juhtkonna hinnangul võtab mittelineaarse meetodi rakendamine arvesse kulude-tulude vastavuse printsiipi ning peegeldab õiglasemalt vara bilansilist väärtust. Nii lineaarse kui ka mittelineaarse meetodi puhul on akumuleeritud kulumi summa kasuliku eluea jooksul sama ning kasuliku eluea lõpuks vara jääkväärtus null.

Vastava amortisatsioonimeetodi rakendamise osas konsulteeriti indikatiivselt ka audiitoriga ning vahearuanded koostati mittelineaarsest mudelist lähtuvalt. Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (International Financial Reporting Standards, IFRS) toetab Textmagicu sõnul põhimõtet, et juhtkond peab oma hinnangu tegemisel kaaluma alternatiivsete meetodite kasutamist, kui need peegeldavad objektiivsemalt varast saadava majandusliku kasu jagunemist vara kasulikule elueale.