Uuring: eestimaalased eelistavad investeerimisel III samba pensionifonde ja aktsiaid

Uuringus osalenud Eestis elavatest inimestest 18 protsenti tõid välja, et plaanivad investeerida lähima poole aasta jooksul mõnda finantsinstrumenti sama palju kui varem. Lätis ja Leedus oli protsent mõnevõrra kõrgem, vastavalt 22 ja 24 protsenti. Samal ajal üle poole (Eestis 63 protsenti, Lätis 64 protsenti, Leedus 59 protsenti) vastanutest kõikidest Balti riikidest tõid esile, et nad ei tegele investeerimisega.

SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe tõdes, et investeerimine erinevatesse finantsinstrumentidesse ei ole Eestis ja ka teistes Balti riikides veel kuigi populaarne. «Varasemad uuringud näitavad, et eestimaalased peavad kõige paremaks investeeringuks oma eluasemele lisaks soetatud kinnisvara, ent näeme, et kasvamas on siiski huvi ka teiste võimaluste vastu,» ütles Koplimäe ja täiendas, et investeerimise suhtes on avatud eelkõige nooremad.

57 protsenti alla 40-aastatest eestimaalastest nentisid, et kaaluvad lähiajal investeerimisega alustamist. Lätis ja Leedus oli alla 40-aastaste seas investeerimisele avatuid vastavalt 48 protsenti ja 32 protsenti.

Üle poole (51 protsenti) Eestis uuringus osalenutest, kes tegelevad investeerimisega, on oma raha paigutanud III samba pensionifondi. Ka teistes Balti riikides on pensionifondi investeerimine populaarne, sealsetest vastajatest 59 protsenti Lätis ja 37 protsenti Leedus tõi välja oma raha paigutamise just sellesse instrumenti.