Investorid: USA ei oleks tohtinud hoiustajaid lõputult päästa, kuna USA peaks olema kapitalistlik riik

USA president Joe Biden otsustas nädalavahetusel, et Silicon Valley Banki ja teiste pankade päästmiseks makstakse välja hoiused, olenemata summast.

Riskifondi Citadeli miljardärist asutaja Ken Griffin ütles Financial Timesile, et USA valitsus ei oleks tohtinud sekkuda ja päästa kõiki Silicon Valley Banki hoiustajaid.

«USA peaks olema kapitalistlik riik ja see vaade pudeneb meie silme all,» ütles ta. «Kui valitsus päästab hoiustajaid ilma nende mingisugusegi vastutuseta, siis me kaotame finantsdistsipliini.»

Miljardär Cliff Asness ütles, et regulaatorid lõid moraalse dilemma ja see pole normaalne.

Muddy Waters Capitali asutaja Carson Block ütles, et valitsus ei oleks tohtinud otsustada kindlustamata hoiuste kompenseerimise kasuks SVBs, kuna see autasustab riskijuhtimise massilist läbikukkumist.

«Iseäranis ettevõtetest hoiustajad peaksid olema suutelised juhtima oma tegevuse vastaspoole riske,» kirjutas ta. «SVB kindlustamata hoiustajate päästmine, kellest enamus on ettevõtetest kunded, muudab turud veel jaburamaks, saates sõnumi, et riski juhtimine on ajalooline rudiment.»