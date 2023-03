HOIATUS ⟩ JPMorgan: müüge aktsiaid!

Panga klientidele saadetud lühianalüüsi pealkiri on, et turul on liiga palju võimendusega tehinguid ja kõiki neid ei päästeta.

«Maailma majandus aeglustub, finantseerimise kulud kasvavad ja see viitab, et võimendusega tehingutel on lõpetamise surve. Meie vaade on jääda negatiivseks kõigi riskivarade suhtes,» teatas pank.