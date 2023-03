FT: Credit Suisse palub Šveitsi keskpanga abi

Credit Suisse vestles oma aktsia hinna kukkumise tõttu kolmapäeval ilmselt ka Šveitsi järelevalveasutusega. Suurpank on palunud Šveitsi keskpangal (SNB) ja finantsturujärelevalveasutusel Finma abi, kirjutab Financial Times asjaga kursis olevatele allikatele viidates.

Vahepeal olevat Euroopa Keskpank (EKP) Wall Street Journali andmetel võtnud ühendust enda järelevalve all olevate pankadega. USA ajalehe andmetel tahab ta teada, millised riskipositsioonid on finantsasutustel Credit Suisse'i suhtes.

Sellist sammu võib tõlgendada ettevaatusabinõuna, et EKP saaks hinnata, millist kahju tekitaks Credit Suisse'i pankrot teistele finantsasutustele. Et mitte anda edasist hoogu nendele arengutele, ei avalikusta asjaomased osapooled selliseid kõnelusi.

Reutersile antud intervjuus teatas panga suuraktsionär Saudi National Bank, et nad ei saa regulatiivsetel põhjustel Credit Suisse'i raha süstida, mis kiirendas kolmapäeval kriisist mõjutatud panga aktsia hinna langust. Pank lõpetas kauplemispäeva Šveitsi börsil 24,24% suuruse langusega, kukkudes 1,697 frangi tasemele.

Credit Suisse on tõsises kriisis. Pank on teeninud suuri kaotusi ning nende kliendid on kuude kaupa raha välja võtnud. 2022. aasta neljandas kvartalis oli panga uue raha netoväljavool umbes 110 miljardit franki ehk 112 miljardit eurot. Kogu möödunud majandusaasta jooksul võtsid kliendid varasid välja umbes 123 miljardi frangi (125 miljardi euro) ulatuses.