Panganduskriis jõudis Euroopasse

Erinevalt USA pankadest, mille hoiustajad päästeti, on Credit Suisse Šveitsi suuruselt teine pank, mis tegutseb globaalselt ja kuulub Euroopa 20 suurema panga hulka. Panganduse reguleerijate kõnepruugis on tegemist süsteemiselt olulise pangaga. Selliseid panku naljalt allavett ei lasta.

Šveitsi pangandusjärelevalve tegija ja keskpank teatasid kolmapäeval, et annavad Credit Suisse’ile likviidsussüsti kuni 50 miljardi frangi ehk 54 miljardi dollari ulatuses. Neljapäeval teatas pank Aasia aja järgi hommikul, et kasutab seda pakkumist.

Panga suhtarvud on korras, aga pangast on juba pikka aega hoiused välja voolanud. Krooniliselt kahjumlikul pangal on olnud arvukalt skandaale, alates töötajate järel nuhkimisest kuni kokaiiniraha pesuni.