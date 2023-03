BÖRSIPIDU ⟩ Credit Suisse'i aktsia tõusis 30%

JPMorgani analüütikud kirjutasid, et keskpanga laenust ei piisa investorite murede hajumiseks, kuid mitte midagi tegemine ei olnud enam keskpangale valik. Nende hinnangul on kõige tõenäolisem Credit Suisse'i ülevõtmine, kirjutab Reuters.

JPMorgani analüütikud hindasid, et on tõenäoline, et Šveitsi suurim pank UBS võtab Credit Suisse'i üle.