HansaMatrixi asutaja Ilmars Osmanis pakkumisest: parem varblane käes kui tuvi katusel

Osmanis ütles, et on HansaMatrixi kasvatamisse panustanud rohkem kui 20 aastat – nii investeeringute kui ka asutajana tehtud tööga – ning ostupakkumine annab talle nüüd hea võimaluse ärist väljuda.

«HansaMatrixi võimalikule kasvule on kahjuks avaldamas vastupanu kaks tegurit,» selgitas Osmanis. «Esiteks ei ole ettevõtte aktsiahinna areng börsil viimase kahe aasta jooksul pärast Covid-19 pandeemiat olnud julgustav. Kapitalituru investorid on hinnanud ettevõtet oodatust madalamalt. Selle vastu ei saa midagi ette võtta. Teiseks on USA idufirmade jaoks praegu keerulised ajad ning tegevuse jätkamiseks rahastamise kaasamine on osutumas keeruliseks.»