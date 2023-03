Kosmose jaoks võib rahaga kitsaks minna

Ettevõtte tegevus seiskus 21. märtsini, teatas Virgin Orbit, kes vallandas peaaegu kõik töötajad. Töötajate lahtilaskmine peaks andma ettevõttele aega, et koostada uut investeerimisplaani, ütles allikate sõnul juhatuse esimees Dan Hart töötajatele.

Ettevõtet aktsia kukkus neljapäeval 45 protsenti, mille tagajärjel on Virgin Orbiti turuväärtus vaid umbes 200 miljonit dollarit. See on kaugel enam kui kolm miljardi dollari suurusest turuväärtusest, mille ettevõte sai 2021. aastal börsile minnes.