Finantsinspektsioon: Eesti pankadel pole märkimisväärseid seoseid Credit Suisse'iga

Eesti pangandus on stabiilne, konservatiivse äriplaaniga, püsiva tulubaasiga, hästi juhitud, kõrgelt kapitaliseeritud ja suurte puhvritega. See kaitseb hoiustajaid. Eesti pankadel on traditsiooniline ärimudel, meie pankade peamiseks tuluallikaks olev laenuportfell on väga kõrge kvaliteediga – mittetöötavad laenud (NPL) moodustavad 0,8% pankade laenuportfellist, mis on madalaim Euroopas. NPLide tase on Eesti panganduses ajalooliselt kõige madalamal tasemel.