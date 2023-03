Euroopa börsid nautisid tõusu pärast EKP intressimäärade tõstmist

Euroopa aktsiad, mis tõusid hommikul tänu kergendusele, et raskustes olev pangandushiid Credit Suisse on saanud rahalise päästerõnga, langesid esialgu pärast EKP otsust, kuid tõusid seejärel kiiresti.

«Investorid nägid seda kui Euroopa Keskpanga poolset leebet tõstmist, kuna keskpank osutab, et nad lähevad üle täielikult andmetest sõltuvale lähenemisviisile,» ütles ülemaailmse finantsteenuste ettevõtte Ebury turustrateegia juht Matthew Ryan.

Rahapoliitikas tähendab leebus rahapoliitikas madalamate intressimäärade eelistamist, et maksimeerida majanduskasvu ja tööhõivet, selle asemel, et järgida agressiivset poliitikat, mis keskendub intressimäärade tõstmisele, et vähendada inflatsiooni.