KOMMENTAAR ⟩ Euroopa Keskpangast oleks võinud eile tulla väga teistsugune intressiotsus

Suvalisel investeerimiskonverentsil küsiti Saudi panga esindaja käest, kes on Credit Suisse suur aktsionär, et kas nad on valmis panka täiendavalt kapitali panema. Vahest ei olnud vastus kõige paremini sõnastatud. Regulatiivsetel põhjustel pole nad huvitatud kapitali panema. See tähendab, et kui pank oleks tahtnud suurendada oma osalust Credit Suisse’is üle 10 protsendi, oleks pidanud selleks luba taotlema, tegema tohutult paberimäärimist, selgitama raha päritolu jms. Seda ei tahtnud investor teha, kuna puudus huvi. Juba uudistes läks lappama, et suurinvestor ei taha Credit Suisse’i päästa. Ja investorid hakkasid aktsiat müüma. Credit Suisse on pikka aega raskustes, kahjumlik pank, kust raha ja kunded on pikemat aega lahkunud.