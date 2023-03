Eduka investori 7 peamist harjumust: mitmekesistamisest tasakaalustamiseni

Emotsioonidest hoidumine

Portfelli tasakaalustamine

Edukad investorid tasakaalustavad oma portfelli regulaarselt, et säilitada soovitud varade jaotust ja vähendada riski. «Tasakaalustamine on hästi hajutatud portfelli säilitamiseks hädavajalik,» märgib ta. «Järjepidev tasakaalustamine tagab investorile, et nende portfell vastab seatud investeerimiseesmärkidele ja riskitaluvusele.»

Freedom24 on väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemise platvorm, mille loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse, mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USAs, Saksamaal, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Poolas, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Tallinnas.