Edukate investorite 7 peamist harjumust: alates mitmekesistamisest kuni tasakaalustamiseni

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks, mis sobib iOS ja Android operatsioonisüsteemidega nutitelefonidele ja tahvelarvutitele. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse, mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USA-s, Saksamaal, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Poolas, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Tallinnas.