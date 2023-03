Aktivistinvestor kardab, et pangakriis väljub kontrolli alt

«See, et USA suurpangad hoiustasid pangajooksu ohvriks langenud First Republic Bankis 30 miljardit dollarit, tekitab rohkem küsimusi, kui annab vastuseid,» märkis ta.

Selle plaani töötasid välja USA regulaatorid. Elluviijad olid JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street ja Bank of New York Mellon.