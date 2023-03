Tallinna börs alustas nädalat langusega

J.Molner AS märkis reedel seoses ettevõtte aktsiatele lisatud vaatlusmärkega, et 31. detsembri seisuga oli J.Molner AS-i netovara positiivne summas 2 155 060 eurot ning tema tütarettevõtja The J.Molner Company OÜ netovara negatiivne summas 195 351 eurot. Proforma konsolideeritud baasil on aga grupi omakapitali positsioon ettevõtte sõnul positiivne ja kooskõlas börsi reglemendi nõuetega.