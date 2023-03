Pangaaktsiad tõusevad tänu Credit Suisse'i päästmisele

Ameerika Ühendriikides valitsevad endiselt mured, hoolimata sellest, et mitmed suured pangad paigutasid eelmisel nädalal 30 miljardit dollarit First Republic Banki, mis on investorite seas kõige enam muret tekitanud. First Republicu aktsia kukkus täna kuni 50% ja oli viimati umbes 44% madalamal.