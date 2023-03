USA aktsiad kukkusid intressimäära tõstmise tõttu

Eriti tugevat langust näitasid kolmapäeval kohalikud regionaalsed pangandusaktsiad, kusjuures raskustes olev First Republic Bank lõpetas päeva 15,5 protsenti madalamal. PacWest Bancorp kukkus 17,1 protsenti, samas kui U.S. Bancorp langes 7,3 protsenti.

Föderaalreservi esimees Jerome Powell rõhutas pressikonverentsil, et keskpank on pühendunud sellele, et võtta õppust käesolevast pangandusturbulentsi episoodist, märkides samas, et ka finantstingimused on karmistunud. Powell lisas ka, et Fed peab tugevdama pankade järelevalvet ja reguleerimist.