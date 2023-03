Börsidel paistab rahulikum päev, kuid stress pole kuhugi kadunud

Aktsiafutuurid viitavad, et Euroopas võiks tulla positiivne börsihommik.

USAs on First Citizens Bank jõudnud kaugele läbirääkimistega Silicon Valle Banki hoiuste ja laenude ostmiseks.

USAs on raha voolanud väikestest pankadest suurtesse. Samas on ka üldse pangahoiuseid vähemaks jäänud.

Capital Economics tõi välja, et läinud aastal vähenesid USAs kokku pankades hoiused 663 miljardi dollari võtta, kuna kliendid otsisid suuremat tootlust.

«Kui pangad just ei taha tõsta hoiuseintresse hoiuste lahkumise vältimiseks, siis nad peavad hakkama vähendama laenuportfelle,» jagas Reuters hoiatust. «See tooks taas mure, kuna tegevus hakkab pärssima majandusaktiivsust ja annab lisapõhjuse majanduslanguse kartuseks.»

Investoritele on Saksamaa suurima panga osas punaseks rätikuks panga 42 triljoni euro suurune tuletistehingute portfell.

Kuigi UBS päästab Credit Suisse'i, on ka seal jätkuvalt stress üleval. Nimelt nõuavad tehingupartnerid Credit Suisse’ilt tehingute tegemiseks tagatisi. See on vaevalt julgustav märk pankadevahelisele rahaturule, kirjutab Reuters.