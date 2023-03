Investeerimisfirma Freedom Holding lõpetas Venemaal tegevuse

«Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse otsustasime, et meie ettevõtte jaoks on parim Venemaa äridest loobuda, ning mina loobusin oma Venemaa kodakondsusest. Me keskendume oma kasvule Kasahstanis, teistes Euroopa piirkondades ja Ameerika Ühendriikides,» ütles ettevõtte juhataja ja asutaja Timur Turlov.

Freedom24 on investeerimisplatvorm väärtpaberite, aktsiate, fondide ja muuga kauplemiseks. Selle loojaks on Euroopa maakler Freedom Finance Europe Ltd, mis kuulub valdusfirmasse, mille aktsiad on noteeritud Nasdaqi börsil. Ettevõttel on esindused USA-s, Saksamaal, Hispaanias, Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Kasahstanis, Poolas, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja Armeenias. Ettevõte plaanib peagi avada oma esinduse Tallinnas.