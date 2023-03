Miljardär: miks me ostame idufirmasid?

CB Insightsi andmete kohaselt langesid ülemaailmsed riskikapitaliinvesteeringud 2022. aastal 35% võrra 415 miljardi dollarini.

Kuid vaatamata turu langusele levib paljudes riikides jätkuvalt trend, et ettevõtted pöörduvad ökosüsteemide ehitamiseks idufirmade poole. See hõlmab ka Kasahstani, kus Freedom Holding Corp. on viimastel aastatel digitaalset ökosüsteemi rajanud.

Riskikapitali investeeringud Kasahstanis

Endiselt valitseb arusaam, et Kasahstan on väike turg, millel on raske raha teenida. Kuid viimastel aastatel on kogu riigis tekkinud juurde kümneid edukaid ettevõtteid. Olles alustanud idufirmadena, on need ettevõtted nüüd väärt miljardeid dollareid. Üks näide on Kaspi Bank, mille turuväärtus on täna suurem kui Credit Suisse pangal.

Hoolimata oma kaugel asuvast asukohast maailma finantskeskustest, areneb Kasahstan dünaamiliselt ning pakub globaalsele IT ja Fintech valdkonnale uusi lahendusi. Riigi juhtkond julgustab uuenduslikku ettevõtlust ja täna on Kasahstan koduks noorele tehnoaktivistide rahvusele. Lisaeelised on investeerimis- ja krediidireiting, riigi üsna suur jõukus ja elukvaliteet ning liberaalne maksurežiim.

Samas on Kasahstani turg palju keerulisem kui Ameerika oma. Lihtsamalt öeldes, kui oled loonud USA-s kasumliku idufirma, on Kasahstanis sama edu kordamise tõenäosus palju väiksem. Peaaegu kõiges on erinevusi: turu suurus, sügavus ja struktuur, mudel ja tarbijakäitumine, töövõtjate kvaliteet, lähenemisviisid turundusele ja tootejuhtimine. Isegi naaberriikide jaoks osutuvad kõik protsessid Kasahstanis keerulisemaks.