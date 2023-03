Tšehhi investeerimispank hakkab Estateguru kaudu Balti kinnisvaraprojekte rahastama

J&T Banka otsus asuda aktiivselt investeerima Balti riikide kinnisvaraprojektidesse on jätkuks eelmise aasta septembris edukalt alanud koostööle Estateguruga, kui pank investeeris platvormi kaudu Soome ja Saksamaa laenudesse 2,5 miljonit eurot.

«Peame Balti riikidesse investeerimise potentsiaali kõrgeks just tänu platvormi headele tulemustele regioonis ning kogemustele ja teadmistele,» ütles J&T Banki juhatuse liige Tomáš Klimíček.

Estateguru kapitaliturgude juht Judith Tan märkis, et platvorm on lisaks enam kui 155 000 jaeinvestori lojaalsusele ligi meelitanud ka institutsionaalseid investoreid, kes tunnustavad ettevõtte ärimudeli atraktiivsust. «Baltikumis tõestatud eduga oleme kokku väljastanud juba 500 miljonit eurot laene, millest 344 miljonit on edukalt tagasi makstud keskmise intressimääraga 10,98 protsenti,» ütles Tan.