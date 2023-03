Tšehhi investeerimispank hakkab Estateguru kaudu Baltimaade kinnisvaraprojekte rahastama

Estateguru kapitaliturgude juht Judith Tan märkis, et platvorm on lisaks enam kui 155 000 jaeinvestori lojaalsusele ligi meelitanud ka mitmeid institutsionaalseid investoreid, kes tunnustavad ettevõtte ärimudeli atraktiivsust. «Baltikumis tõestatud eduga oleme kokku väljastanud juba 500 miljonit eurot laene, millest 344 miljonit eurot on tänaseks edukalt tagasi makstud keskmise intressimääraga 10,98%. Sellised tulemused on muutnud meie platvormi üha eelistatumaks,» ütles Tan.