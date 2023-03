Pangaaktsiad rallivad tänu SVB müügile

Pankade aktsiad tõusid esmaspäeval ja kergitasid aktsiaturge, kuna hirm panganduskriisi ees vähenes tänu sellele, et USA piirkondlik laenuandja First Citizens Bank omandas suurema osa kokkuvarisenud Silicon Valley Bankist.

Põhja-Carolinas baseeruva First Citizens Banki aktsia kerkis üle 40 protsendi pärast seda, kui USA regulaatorid teatasid, et nad võtavad üle suurema osa SVB äritegevusest. Teiste USA piirkondlike laenuandjate aktsiad kerkisid samuti, sealhulgas San Franciscos asuva First Republic Banki aktsiad, mille hädad on vallandanud Wall Streeti hiiglaste, sealhulgas JPMorgan Chase'i jõupingutused selle päästmiseks.