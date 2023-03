Alibaba asutaja Jack Ma naases Hiinasse

2021. aasta lõpus lahkus Alibaba asutaja Jack Ma Mandri-Hiinast ja teda on nähtud fotodel Jaapanis, Hispaanias, Austraalias ja Tais. Nüüd on multimiljardär, kes on nähtavasti kaotanud režiimi poolehoiu, tagasi Hiinas, vahendab Reuters.